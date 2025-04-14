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        Haberler Spor Transfer İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi uzatıldı! - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi uzatıldı!

        Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu devreye girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:04
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        İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi uzatıldı!
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        İngiltere'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi.

        Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

        Guardiola, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek." dedi.

        Tecrübeli teknik adam, "İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an bir yıllık daha kontratı bulunuyor." şeklinde konuştu..

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