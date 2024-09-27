İlkay Gündoğan. ikinci kez baba olacak
İtalyan model Sara Arfaoui ile 2023'te ilk bebekleri Kais'i kucaklarına alan Manchester City'li futbolcu İlkay Gündoğan, ikinci kez baba olacak
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İki yıl önce nikâh masasına oturan Manchester City'li İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui'den müjdeli haber geldi.
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Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ikinci kez anne ve baba olacakları müjdesini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.
Fotoğraflarda Arfaoui'nin karnının iyice belirginleştiği görüldü.
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"SENİ DÜŞLÜYORUM"
Bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamayan İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ile ortak paylaşımlarına; "Seni düşlüyorum" notunu düştü.
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Öte yandan çift, 2023'te de 'Kais' adını verdikleri bir oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.