İlk kez İstanbul'da düzenleniyor

Her yıl Salzburg'da düzenlenen 'Grandi Voci Uluslararası Şan Yarışması', bu yıl ilk kez 22 - 25 Ocak arasında Sabancı Vakfı ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin desteğiyle İstanbul'da düzenleniyor. 62 yarışmacının kabul edildiği yarışmanın ödül töreni 25 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek. 25 - 28 Ocak arasında ise 20'nci yüzyılın en önemli mezzo sopranolarından biri olarak kabul edilen ABD'li sanatçı Grace Bumbry'nin öğreticiliğinde opera sanatçıları için bir masterclass düzenlenecek. Sanatçının masterclass süresince çalıştırdığı opera sanatçıları, 28 Ocak Salı günü the Seed'de Grace Bumbry yöneticiliğinde bir konser verecek.

2008 yılında, Salzburg Oper im Berg Festivali, Opernfestspiele Schloss Amerang ve Danimarka'daki Skive Opera Festivali'nin kurucusu bas Ingo Kolonerics tarafından başlatılan Grandi Voci Şan Yarışması'nın jürisi, Ingo Kolonerics, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Pavarotti ile de çalışmış olan İtalyan şef Stefano Seghedoni, 2012 yılında Metropolitan operasında çalışmış İtalyan Şef Patrick Murray, Marco Jezzi Bernardi (BJM Management) ve dünyaca ünlü opera sanatçısı soprano Grace Bumbry'den oluşuyor.

Yaş sınırı olmaksızın tüm milletlerden opera sanatçılarına açık olan yarışmaya bu yıl 120'den fazla kişi başvurdu. Yarışmanın birincilik ödülü 30 bin ₺, ikincilik ödülü 15 bin ₺, üçüncülük ödülü ise 10 bin ₺ olarak belirlendi. Yarışmanın birinci ve ikincisi aynı zamanda Salzburg Aula 'da Oper im Berg Festival, Salzburg' un opera ve konser etkinlerinde yer alma şansı kazanacaklar.