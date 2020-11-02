İlk Aşk filmi oyuncuları kimler? İlk Aşk filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarında bu akşam yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı İlk Aşk filmi yer alacak.

İLK AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şenay Gürler, Çetin Tekindor, Halit Ergenç



İLK AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arifoğulları ailesi artık mütevazı bir hayat sürmektedir. Şaşaalı günler artık geçmişin tozlu sahifelerindedir. Bir Ege kasabasındaki sıradan günlerinde, ailenin reisi Arif Arifoğlu, çok yaşlanmış ve bütün işlerden elini eteğini çekmiş bir vaziyettedir. Eski usullerle işletilen zeytinyağı fabrikası ise bakımsızlıktan neredeyse çalışmaz hale gelmiştir. Ailenin bütün diğer üyeleri de, kendi yaşamlarıyla ilgili sorunların derdine düşmüş, bir dağılmışlık içindedir. Büyük dede Arif Arifoğlu’nun aniden gerçekleşen ölümüyle, kırk yıl önce Kore Savaşı’na giden ve orada esir düşüp öldüğü sanılan ortanca oğul Asaf’ın geri dönmesi, yıllarca saklanmış çok büyük bir sırrın da gün yüzüne çıkmasına neden olur. Bu durum, aile içinde büyük bir şaşkınlık yaratır.