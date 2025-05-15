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        Haberler Bilgi Ekonomi "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" nedir, başvurular başladı mı, kimler yararlanabilir?

        "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" nedir, başvurular başladı mı, kimler yararlanabilir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri desteklemek ve yerli otomobil kullanımını teşvik etmek amacıyla "Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Aile ekonomisini güçlendirmeyi hedefleyen bu yeni destek modeliyle, yerli üretim araçlara erişim daha kolay hale gelecek. Özellikle üç ve üzeri çocuğu olan haneleri kapsaması beklenen destek paketinin başvuru şartlarının ileriki günlerde netleşmesi bekleniyor. Peki, destekten kimler faydalanabilecek ve başvuru süreci nasıl işleyecek? Yerli otomobil desteğine dair tüm güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:19
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        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha uygun koşullarda ulaşabilmesi için yeni bir destek paketi üzerinde çalışıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu uygulama, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik olacak. Hem yerli üretimi teşvik etmeyi hem de ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen programın kapsamı ve başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntıların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki, yerli otomobil teşvikinden kimler yararlanabilecek? İşte, merak edilen detaylar…

        • 2

          KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        • 3

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

          Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        • 4

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

          Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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