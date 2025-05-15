"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" nedir, başvurular başladı mı, kimler yararlanabilir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha uygun koşullarda ulaşabilmesi için yeni bir destek paketi üzerinde çalışıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu uygulama, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik olacak. Hem yerli üretimi teşvik etmeyi hem de ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen programın kapsamı ve başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntıların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki, yerli otomobil teşvikinden kimler yararlanabilecek? İşte, merak edilen detaylar…