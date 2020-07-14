Ergenlik dönemine girildiğinde yaşanan değişimlerden birisi de; regl dönemine girilmesidir. Adet görme; genç kızların belirli aralıklarla vajinada kanama meydana gelmesidir. Genç kızlar bu döneme 12-13 yaşlarında girebilmektedir. Öncesinde ailelerin bu durum hakkında bilgilendirmeleri çok önemlidir. Çünkü birden meydana gelen bu durum kişide panik yaratabilmektedir.

Adet görme dönemi başlamadan önce görülen belirtiler şunlardır;

Göğüslerde büyüme, şişlik ve hassasiyet meydana gelmesi,

Vajina da oluşmaya başlayan beyaz lekeler şeklinde akıntı,

Vücut şeklinin değişmeye başlaması; kalçaların genişlemesi, belin incelmesi, saçın ve derinin yağlanması,

Yüzde sivilce ve siyah noktaların oluşmaya başlamasıdır.

Adet görme süresi, 1 ile 7 gün arasında kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kızların adet görme süre aralıkları 21 gün ile 35 gün arasında farklılık gösterebilmektedir.

Bu dönem başladığında ilk gün kanama kahverengimsi olarak başlamaktadır. Devam eden sonraki günlerde ise kan rengi kırmızı ve sonra tekrardan kahverengi olmaktadır. Bazı günlerde kan pıhtıları da oluşmaktadır, bu endişelenecek bir durum değil; vajina duvarında biriken doku artıklarının vücuttan atılması durumudur.

Ayrıca adet düzenini takip edebilmek için tarihlerin not edilmesi önerilmektedir.