İlk 6 ayda turist sayısı yüzde 17.5 arttı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre turizm gelirleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 21.7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Türkiye'ye gelen turist sayısı da yüzde 17.5 artarak 22.9 milyona çıktı.

Yılın ilk 6 ayında turistlerin kişi başı gecelik harcaması ise yüzde 11 artarak yaklaşık 100 dolar oldu.

Bakan Ersoy Rusların konut alımlarının ortalama kalış sürelerini kısalttığını belirtti.

200 ÜLKEDE TANITIM

Ürün çeşitlemesine, gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yaptıklarını belirten Bakan Ersoy "Tüm bu çeşitlemede başarılı olmak için etkili bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor. İlk 20'ye giremeyen Türkiye, son 5 yıllık dönemde ilk 2'ye kadar yükseldi. Yine TikTok'ta 3. sıraya geldi" ifadelerini kullandı.

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