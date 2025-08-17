Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor İlhan Palut: Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu

        Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü ilhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 01:01 Güncelleme: 17.08.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta istedikleri başlangıcı yapamadıklarını hatırlatarak, bu maçta ise oyunu geliştirdiklerini söyledi.

        Palut, “Maçın geneline baktığınızda geçen hafta iç sahada istemediğimiz bir başlangıç yaptık. Rakibin ertelenen bir maçı vardı, bu nedenle rakibi tam anlamıyla analiz etme şansımızın olmadığı bir ortam oluştu. Sadece hazırlık maçlarından belli bölümler bize ipuçları verdi. Ayrıca rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar bizim için yol gösterici oldu. Oyuna baktığınız zaman geçen hafta bir 35 dakikalık bir oyun vardı, sürdüremediğimiz, gerisini getiremediğimiz. Bu hafta ise o süreyi biraz daha artırdık. Karşılamamız tam da maç öncesinde düşündüğümüz gibiydi. Genelde önde baskı yaptık. Paslarla çıkmaya çalışan bir takım olan Alanyaspor’u zorladı ve onları uzun toplara itti. Futbol sadece top rakipteyken oynanmıyor. Top bize geçtiğinde dönem dönem hatalarımız olsa da pas oyunuyla doğru opsiyonları bulup rakip ceza sahasına inerek gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda ilk yarıya göre dominant değildik ama yine topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor’du. İkinci maçımız, çok gol kaçırıyoruz. Bugün hiç pozisyon vermedik. Göztepe maçında ise rakip geldiğinin hepsini attı. Bu denklemi lehimize çevirmeliyiz. Bugün pozisyon vermeyen bir takım olarak üç puanı almak isterdik. Ama pozitif yönden baktığımızda ilerisi için bölüm bölüm iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Göztepe maçında da 35 dakikalık çok yetersiz bir zaman diliminde bunları görmüştüm. Çok daha iyi olmalıyız. Fizik olarak bir maçı etkin oynadığımız dakikaları maçın sonuna kadar sürdürebilecek kalitede olmalıyız. Oyunumuzu ezberlemeli ve otomatikleştirmeliyiz. Sonuçta futbol bir sonuç oyunu. İki maçta bir puan alabildik. Bir maçımız ertelendi. Ardından Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yani üç hafta sonunda iki maç oynamış olsak da bir puanda kalmış olduk. Onun için futbol sonuç oyunu, yakaladıklarımızı değerlendirip puan olarak daha iyi seviyelere gelmeliyiz. Ama oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Adım adım daha iyi olacağız. Alanyaspor’a da başarılar diliyorum. Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu” dedi.

        ‘SOWE ŞANSSIZLIĞINI KIRMALI’

        Palut, Ali Sowe’un performansıyla ilgili soruya, “Göztepe maçında pozisyonlara girerken zorlanıyordu, çok net değildi. Ama bu maçta netti, gol pozisyonlarına güçlü girdi. Bu şanssızlığını tez zamanda kırmasını bekliyoruz. Sowe geç başladı. Birçok oyuncumuz kampa geç başladı. Onları fizik olarak belli seviyeye getirmek zaman alıyor” yanıtını verdi.

        ‘KALECİ TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE’

        Transferle ilgili soruya ise Palut, “Kaleci konusunda geçen hafta da söylediğim gibi iki isimle görüşmelerimiz sürüyor. Çok istediğimiz bir kaleci vardı ancak son anda tercihini başka bir kulüpten yana kullandı. Bir oyuncuya fazla odaklandığınızda diğer opsiyonları bekletmek zorunda kalıyorsunuz. Biz de bu durumu yaşadık. Ama şu anda elimizde bitmeye çok yakın iki opsiyon var. Onlardan birini alacağız inşallah. Taylan Antalyalı ile de ilgileniyoruz” diye konuştu.

        JOAO PEREIRA: GOL YEMEMİŞ OLMAMIZ DEFANSİF BAŞARIMIZI GÖSTERİYOR

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, “İlk yarı bizim açımızdan iyi olmadı, beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Biraz da rakibin yaptığı baskıya şaşırdık. İlk yarıda Rize’nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslı olduğumu söyleyebilirim. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu sergileyebildik. Bizim ilk resmi maçımızdı. İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden gol yememiş olmamız defansif anlamda iyi şeyler yaptığımızın göstergesi. Top bizdeyken istediklerimizi yapamadık, beklediklerimizi de yapamadık. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp o maçta da hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        "Bu arkadan bıçaklanmaktır"
        "Bu arkadan bıçaklanmaktır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Penaltı kaçtı, F.Bahçe yıkıldı!
        Penaltı kaçtı, F.Bahçe yıkıldı!
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Habertürk Anasayfa