İlhan Palut: 1 puan, gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü sonuç değil

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Palut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

SAMSUNSPOR'A ÖVGÜ

Samsunspor'un formu ile rüzgarı arkasına alan bir ekip olduğunu belirten Palut, "Samsunspor bu arada gerçekten özellikle Avrupa'da iyi maçlar oynuyor. Onları ülkemiz futboluna verdikleri destek ve gösterdikleri performans yönünden tebrik ediyorum. Devamını diliyorum." diye konuştu.

Kullandıkları kornere kadar maçın istedikleri gibi gittiğini anlatan Palut, "O korner dönüşü bir anda kontradan pozisyon yakaladı Samsunspor ve ondan sonra ilk 20 dakikaya kadar o ablukadan açıkçası çıkamadık. Bu baskı pozisyonlar da içeren bir baskıydı açıkçası rakibimiz adına. Orayı 1-0 geçemeyebilirdik ama 20. dakikadan sonra dengeli bir oyun vardı. Panik yapmadan golü de bulduk." değerlendirmesinde bulundu.