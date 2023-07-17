İlaçtan zehirlenen kadın kurtarılamadı

Ordu'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın hastanede öldü
Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın, sevk edildiği Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi
Ordu'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın, hastanede kurtarılamadı.
Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İçtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.