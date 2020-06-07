İKSV'nin 'Müzikli Sohbetler'i devam ediyor



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nin, gösteri sponsorlarından da biri olan STONELINE’ın desteğiyle hayata geçirdiği Müzisyen Destek Fonu projesi kapsamında gerçekleşen Hakan Şensoy ile Müzikli Sohbetler, Haziran ayında Türkiye’den klasik müziğin ünlü isimlerini ağırlayacak.

2 Haziran Salı akşamı saat 21.00’de yayımlanan ilk programda piyanist Gülsin Onay’ı ağırlayan keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, Haziran ayı boyunca ünlü müzisyenleri konuk etmeye devam edecek.

Efdal Altun

Her salı akşamı saat 21.00’de İstanbul Müzik Festivali’nin Facebook ve Instagram sayfaları ile İKSV YouTube kanalında Hereous’un teknik desteğiyle canlı yayımlanan program, Şensoy’un moderatörlüğünde, haftanın konuğuyla sohbet ve kısa bir dinletiden oluşacak. Programda ayrıca Müzisyen Destek Fonu’ndan faydalanmaya hak kazanan müzisyenlerin kayıtları da yayımlanacak.

Derya Türkan

Hakan Şensoy ile Müzikli Sohbetler’in Haziran ayı programı şöyle:

9 Haziran Salı saat 21.00 / Konuk: Cihat Aşkın (keman)

16 Haziran Salı saat 21.00 / Konuk: Efdal Altun (viyola)

23 Haziran Salı saat 21.00 / Konuk: Derya Türkan (kemençe)