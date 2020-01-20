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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, 8 Aralık'ta Konya'da bir galeriden otomobil satın aldı. İlk kez otomobil alan Erdoğan, aracının Antalya plaka olması için noterde işlemlerini tamamlayarak Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yeni plaka bastırdı.
DHA'nın haberine göre, Antalya'ya doğru yola çıkan Erdoğan'ın kullandığı otomobilin plakasının, Seydişehir'de Plaka Tanıma Sistemi'nden 'ikiz plaka' olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan, ruhsatını kontrol ettiğinde plakanın yanlış basılmış olduğunu fark etti. Konya Şoförler Odası yetkilileri, polisin bildirmesiyle yaptıkları incelemede, ikiz plaka verdiklerini kabul etti. Şoförler Odası yeni plaka gönderince araç trafikten men edilmekten kurtuldu. Ancak polis, Erdoğan'a ikiz plaka nedeniyle 5 bin TL trafik cezası uyguladı. Trafik cezasının yanında evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı.
SAHTECİLİK YAPMADI
5 bin TL'lik cezayı ödeyecek durumu olmadığını belirten Erdoğan, cezanın iptali için Antalya Adliyesi'ne başvurdu. Erdoğan'ı sevindiren karar iki gün önce geldi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı araştırma sonrası Konya Şoförler Odası'ndaki işlerin yoğunluğundan dolayı sonu '316' olması gereken plakanın sehven '315' basıldığını kaydetti. Erdoğan'a yöneltilen, 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasına yönelik belge ve bilgi olmadığını belirten başsavcılık, kamu adına kovuşturmaya gerek olmadığını aktardı.
ADALET YERİNİ BULDU
Bu kararla aynı zamanda trafik cezasının da iptal olduğunu kaydeden Erdoğan, 1,5 ayı aşkındır yaşadığı kabusun sona erdiğini dile getirdi. Erdoğan, yaşadıklarından sonra, güçlükle satın aldığı otomobili satmayı planlarken bu sevindirici kararın geldiğini kaydetti. Erdoğan, "Savcılık, itirazımı kabul etti. Hakkımdaki cezanın iptal olduğunu öğrendim. Adalet yerini buldu, haklı olduğum anlaşıldı. Bu kararı verenlere saygılarımı sunuyorum" dedi.
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