İkiye bölünen araçta can verdi, 3 kişi yaralı
Kayseri'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 genç olay yerinde can verirken, 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aksu mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde araçta bulunan Mustafa C.'nin (20) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
İkiye bölünen otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.