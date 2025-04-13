Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor İkinci yarıda kaybetmeyi hak ettik - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Murat Şahin: İkinci yarıda kaybetmeyi hak ettik

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 2-1 mağlup oldukları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "İkinci yarıdaki oyunla maçı kaybetmeyi hak ettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:59 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İkinci yarıda kaybetmeyi hak ettik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

        Bu sonuçla birlikte Hatayspor 19 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 42'ye yükseltti.

        "İKİNCİ YARIDA KAYBETMEYİ HAK ETTİK"

        Bu sonuçla Hatayspor 19 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 42'ye yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Şahin, "Öcelikle Selçuk hocayı, ekibini ve Gaziantep FK'yı tebrik ediyorum. Bugün maça geldiğimizde aslında buradan puan ve puanlar alabileceğimizi düşünüyorduk. Bizim için işler bence iyi gidiyorken sonra maçın ilk yarının bitimine 10 saniye kala yediğimiz gol planlarımızı bozdu. İçinde olduğumuz durumdan dolayı biraz takımımızda düşme oldu. Kayserispor maçı sonrasında da bu durum göstermeye başladı. Bize yakışmadı yani. İkinci yarıda maçı kaybetmeyi hak ettik. Futbolun içinde bunlar var. Bundan sonraki süreçte kalan maçlarımızı elimizden geldiğince iyi oynamaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz ama içinde olduğumuz durum tabii ki sıkıntıları da getiriyor. Sonucunda bir maç kaybettik. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Habertürk Anasayfa