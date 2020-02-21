21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 Şubat'ta inişinden sonra duramayarak pis dışındaki alana düşen uçakta 3 kişi ölürken 180 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre, yaralananlardan biri de uçağın 29 yaşındaki Hollandalı ikinci pilotu Ferdinant Pondaag'di. Ferdinant Pondaag'in tedavisi Nişantaşı'ndaki özel hastanede sürüyor. Pondaag´ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi. Genç pilotun bu durumdan daha önce haberdar olmadığı ve bir hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi. Hollandalı pilotun arkadaşlarına hitaben tümörden bahsederek mesaj attığı ortaya çıktı.
"SANIRIM BİR DAHA ASLA UÇAMAYACAĞIM"
Ferdinant Pondaag'ın arkadaşlarına attığı mesaj şu şekilde: "1 hafta 4 gündür hastanedeyim. Kalçam çok kötü kırıldı. Kemik dolgusu ve 3 vida kullandılar. 3 günlük ağrıdan sonra daha iyiyim. Daha iyi uyuyorum. Doktorlar ayrıca kafamda bir şey buldular. Bir tümör. Bir hafta içinde ameliyat olacağım. Bu ameliyattan önce ilk olarak ailemi görmek istiyorum. Şansım yüksek ama yüzde yüz temizleyemeyeceklerini söylediler. Alındıktan sonra yeniden büyüyebilir ve epilepsi ilaçları kullanmam gerekiyor. Sanırım bir daha asla uçamayacağım. Çok üzülüyorum. Ayrıca polis ile de uğraştım. En kötü senaryo Hollanda´da hapse girebilirim çünkü Hollanda pasaportum var. Ama düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. Fiziksel olarak daha iyiyim ama duygusal olarak çökmüş durumdayım. En kısa zamanda cevaplayacağım ama şu anda çok meşgulüm ve ayrıca hastalığım sebebiyle zayıf düştüm. Pegasus benimle yakından ilgileniyor"
ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINMIŞTI
Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Pondaag'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Pondaag'ın bir çok soruya "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın ifadesinin de sağlık durumuna göre önümüzdeki günlerde alınacağı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!