17 Ekim&rsquo;de Sony Music T&uuml;rkiye etiketiyle yayınlanacak Ka&ccedil;sana Bana (Deli Kız Part II) , ilk g&ouml;r&uuml;şte aşkla başlayan bir hik&acirc;yenin derinleştiği, duyguların yoğunlaştığı, &ccedil;ekimin giderek arttığı bir aşk &ouml;yk&uuml;s&uuml;&hellip; S&ouml;zleri; G&ouml;zde An&ccedil;el, bestesi; Buray ve G&ouml;zde An&ccedil;el imzası taşıyan ve dinleyiciyi aşkın karmaşık sokaklarında dolaşmaya &ccedil;ağıran şarkı i&ccedil;in Buray; &ldquo;Deli Kız şarkısıyla başladı aslında ser&uuml;venimiz... İlk g&ouml;r&uuml;şte aşk! Evinin yakınlarında ama hayatının uzağında biri... Yıllardır tanıyor gibi, ama adını bile bilmiyor... Komşu kızı aşkı derler ya benzer bir hikaye. Ansız karşılaşmalar, hayaller, ortak zaman dilimlerinde buluşamama, araya giren başka engeller, bazen gizli ka&ccedil;amaklar ve b&uuml;y&uuml;d&uuml;k&ccedil;e b&uuml;y&uuml;yen, imkansıza yaklaşan bir aşk&hellip; Biz bu şarkıyı G&ouml;zde An&ccedil;el ile senaryo yazar gibi ele aldık. Bu nedenle Ka&ccedil;sana Bana yı dizimizin ikinci b&ouml;l&uuml;m&uuml; olarak d&uuml;ş&uuml;nebilirsiniz dedi.