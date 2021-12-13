İkilem'den 'Bu Saatten Sonra'

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İkilem, 'Bir Sebebi Var' ve 'Kaybolurum Gülüşünde' isimli şarkılarının ardından yeni single'ı 'Bu Saatten Sonra'yı dinleyicileriyle buluşturdu.

Çalışmanın sözü ve müziği Harun Furkan Çelik imzalı çalışmanın düzenlemesi ise İkilem yani Uğur Ateş ve Serhat Karan'a ait. Şarkının mix & mastering'i Kadir Süzgün, kapak fotoğrafı Emre Varışlı, tasarımı ise Eray Kiray imzası taşıyor. Müzik grubunun video klip yönetmenliğini ise İlker Savaşkurt, üstlendi.

Geçmişte yaşadığımız kalp kırıklıklarının zaman içinde bizi ne kadar değiştirdiğini ve tecrübelerimizin bizleri daha olgun insanlara dönüştürdüğünü anlatan yeni şarkının akustik ve elektrik gitarında Murat Çorak, basgitarında Onur Kamer yer aldı.

İkilem'in yeni sinle'ı 'Bu Satten Sonra' tüm dijital platformlarda yerini aldı.