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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İki tiyatro oyunu ENKA Sanat sahnesinde

        İki tiyatro oyunu ENKA Sanat sahnesinde

        ENKA Sanat 23 Şubat'ta Cengiz Özek'in yazıp yönettiği çocuklara yönelik gölge tiyatrosu "Çöp Canavarı"; 25 Şubat'ta ise Şahika Tekand topluluğu Studio Oyuncuları'nın usta kadrosunun sahnelediği "Ölüyor Mu Ne?"yi sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 00:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:03
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        İki tiyatro oyunu ENKA Sanat sahnesinde
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        ENKA Sanat’ın çocuklara yönelik düzenlediği gelenekselleşen “Neşeli Pazarlar” bu kez Cengiz Özek’in yazıp yönettiği eğlendiren ve öğreten “Çöp Canavarı” başlıklı gölge tiyatrosunu konuk ediyor. “Çöp Canavarı”, denizleri temizlemekten sorumlu, tüm çöpleri yediği için neredeyse bir canavara dönüşen iyi yürekli bir balığın, denize pet şişesi atan Karagöz’ün karşısına dikilmesiyle başlıyor.

        Kâh yeryüzünde kâh denizin dibinde oradan oraya yüzen balıkların peşinde kâh canavarın midesinde sindirilmeyi bekleyen çöplerin arasında geçen oyunda, yaratılan mekânların çarpıcı naif görüntüsü, ilkel enstrümanlarla yakalanan fantastik tını ile bir araya geldiğinde inanılması güç bir düşsel dünya oluşturuyor. 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’de başlayacak etkinlik, öğrenciler için ücretsiz olarak ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

        Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği Arda Kurşunoğlu, Ahmet Sarıcan ve Nedim Zakuto’nun rol aldığı “Ölüyor Mu Ne?” adlı tiyatro ise 25 Şubat Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşuyor. Oyun, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Aristophanes gibi klasik ve çağdaş komedi ustalarının dünyalarıyla hem metin hem de performans dili ile selamlaşıyor; iktidar, evlilik, emek, adalet, akıl, fırsat, savaş gibi kavramları ironik bir dille ele alıyor.

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        #Enka Sanat
        #Şahika Tekand
        #Studio Oyuncuları
        #Karagöz
        #Hacivat
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