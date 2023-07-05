22 Haziran 1954'te Pauline, cinayet günü için günlüğüne "Mutlu Olay Günü" diye yazdı. O gün, Juliet ve Pauline, anne Honorah'ıyı yürüyüş için parka davet etti. Bu yürüyüş sırasında Pauline ve Juliet, çoraplarına sakladıkları bir tuğlayla Honorah'ya yirmiden fazla darbeyle vurarak öldürdü.
Anne ölünce kızlar, yakın mesafedeki büfeye koşarak yardım istedi ve Honorah'ın düşerek kafasını çarptığını söylediler. İlk başta doğru gibi gözükse de polisin incelemesi ve kanlı tuğlanın bulunması gerçekleri ortaya çıkardı.
İki kızın işlediği cinayet ülkede bomba etkisi yarattı. Savcılık, anneyi öldürmeleri hakkında ayrıntılar içeren Pauline'ın günlüğünü buldu, günlükte şöyle yazıyordu: Doğal olarak biraz gergin hissediyoruz, ancak beklentinin verdiği zevk harika.
Kızların avukatı, iki kızın sanrısal bozukluk yaşladığını öne sürdü ama bu çaba mahkemede işe yaramadı. Yeniden iki kız arasında eşcinsel iddialar ortaya atıldı ancak her ikisi de bu iddiayı yalanladı.
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