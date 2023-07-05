İkili yakınlaştıkça, aralarındaki bağ daha da derinleşti. İkisi de hayal gücü yüksek kızlardı ve giderek "Dördüncü Dünya" denilen yeni bir dünya yarattılar ve Mario Lanza gibi bazı ünlüleri "azizler" olarak yücelttikleri bir din icat ettiler.

Genç kızlar, Dördüncü Dünya'da geçen hikâyeler yazdı ve bir gün roman yayınlamayı hayal etti. Yavaş yavaş gerçeklerden uzaklaştılar ve hayal dünyasında yaşamaya başladılar.

Aynı zamanda, iki kız birbirlerine karşı derin bir saplantı geliştiriyor gibiydi. Pauline, Juliet'in evinde epey zaman geçirmiş olsa da iki kız ayrı kaldıklarında içine kapandı ve hatta fiziksel olarak hastalandı.

Fotoğraf temsilidir