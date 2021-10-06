İki kız kardeş tasarladıkları karavanla Türkiye’yi gezdi

Sağlık çalışanı 33 yaşındaki Nurdan Sözkesen ile iç mimar 28 yaşındaki Elif Sözkesen, şehir hayatından sıkılıp hayalini kurdukları karavanı 4 ayda tamamladı.
DHA'nın haberine göre internetten karavan videoları izleyerek tasarladıkları karavanla CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 3’üncü Camp & Caravan İstanbul Fuarı’na katılan kız kardeşler, hikayelerini de anlattı.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DA KATILDIK
Yaz aylarında Ege’de çıkan ve uzun süre kontrol altına alınamayan yangın çalışmalarına karavanla katılıp destek verdiklerini de anlatan Nurdan Sözkesen, karavanda yangının izleri olduğunu belirtti. Karavanlarını satmayı düşünmediklerini belirten Sözkesen, “O bizim ilk göz ağrımız. Bizden, ailemizden biri oldu. Normal karavan satın alsaydık onunla sadece ailemizi gezdirip içinde partiler yapıp hevesimizi alabilirdik. Çünkü ruhu olmazdı. Ama kendi yaptığımız karavanda birçok anımız var. Onunla Güney’e yangın söndürmeye gittik. Yangından kalan hasarlar var. Ya da arkadaşlarımız evlendi. Düğünlerine gittik. Balayı için bizim karavanımızda kaldılar” dedi.
DOĞAYA HASSAS ÜRÜNLERİ TERCİH ETTİK
Karavanın yapım sürecinden bahseden Elif Sözkesen ise karavan yapımı için büyük zaman ve emek harcadıklarını belirtti. Böyle bir şeyin kısa vakit ayrılarak yapılamayacağını ifade eden Sözkesen, “İlgilenildiğinde karavan kısa sürede bitebilir. Malzeme olarak tüm ürünleri doğal ve doğaya hassas seçmeye özen gösterdik. Ustalardan da yardım aldık” diye konuştu.
YENİ PROJELERİMİZ VAR
Yeni karavanlar tasarlama projeleri olduğunu belirten Nurdan Sözkesen, “İlk göz ağrımız her zaman bizimle devam edecek” ifadelerini kullandı. Elif Sözkesen de “Hayal kurup yaptığımız karavan ile düşüncelere değer kattığımızı düşünüyorum. Umarım bizim bu yaptığımız başkalarına da vesile olur, cesaret verir” şeklinde konuştu.
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