İki arkadaşın tartışması cinayetle bitti!

Tedaviye alınan Sümengen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA'da yer alan habere göre Mustafa Onur Sümengen (20) ile arkadaşı Mahmut Toker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.