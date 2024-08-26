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        Haberler Gündem Güncel İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:54
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        İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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        Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyündeki tarlada iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada, Engin Bozyel ile aynı aileden Hayrettin, Ömer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ile Abubekir Altay yaralandı.

        Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve silahla yaralandığı öğrenilen Abubekir Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, köyde, polis ekipleri ise hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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        #kars
        #Silahlı kavga
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