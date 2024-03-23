'İguana Tokyo' Japonya'da vizyonda

İlk filmi “Sivas” ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metraj filmi “İguana Tokyo”, dünya prömiyerini yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Sanat Yönetmeni; 42. İstanbul Film Festivali’nde ise En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazandı. Çekimleri Tokyo ve İstanbul’da gerçekleştirilen Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı film, festival yolculuğunun ardından şimdi de Japonya’da sinema izleyicisiyle buluşuyor.

Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün başrollerini paylaştığı “İguana Tokyo”, yapım aşamasında 1974 yılından bu yana Japonya Kültür Bakanlığı’nın UNIJAPAN kuruluşu tarafından verilen Bunka-cho adlı film fonundan destek almıştı. Önceki yıllarda Bunka-cho fonundan destek alan filmler arasında Leos Carax, Michel Gondry ve Bong Joon-ho’nun yönetmenliğini yaptığı “Tokyo!” (2008) ve Abbas Kiarostami’nin 2012 yılında çektiği “Like Someone in Love” gibi yapımlar bulunuyor.

Kurgusuna, “Sarayın Gözdesi” ile En İyi Film Kurgusu dalında Oscar’a aday gösterilen Yorgos Mavropsaridis’in imza attığı “İguana Tokyo”nun görüntü yönetmenliğini, Altın Ayı ödüllü “Beden ve Ruh” filminin görüntü yönetmeni olan Máté Herbai yaptı. Müziklerini Kazuya Nagaya ve Soundwalk’un yaptığı filmin sanat yönetmenliğini birçok ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven, dijital sanat yönetmenliğini ise Ali Demirel üstlendi. Kaan Müjdeci ve Ryohei Tsutsui’nin yapımcı, Kanat Doğramacı’nın ortak yapımcı olduğu filmin yardımcı yapımcıları arasında ise Tatiana Detlofson, Madlen Kamhi, Tanay Abbasoğlu ve Ali Emir Tapan yer alıyor.