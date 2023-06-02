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Igor Tudor, sezon sonunda Olimpik Marsilya'dan ayrılacak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor, sezon sonu görevi bırakacağını açıkladı

Giriş: 02.06.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Igor Tudor, sezon sonunda Olimpik Marsilya'dan ayrılacak
AA

Ligue 1'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Ajaccio'ya konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Tudor, sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağını duyurdu.

Olimpik Marsilya'da harika bir yıl geçirdiğini belirten Tudor, "Benim için güzel bir tecrübe oldu. Kulübü, göreve geldiğim zamana göre daha iyi bir pozisyonda bıraktığım için mutlu ve gururluyum. Burada yüzde yüzümü verdiğime inanıyorum. Bu sene çok şey yaşadık. Marsilya'da geçirdiğim bir yıl, başka bir kulüpteki 2 veya 3 seneye bedel diye düşünüyorum. En azından ben bu şekilde hissediyorum. Ayrılık kararını tamamen kişisel sebeplerden dolayı aldım. Bir kulüple anlaşmam olmadı." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında açıklamada bulunan kulüp başkanı Pablo Longoria ise "Tudor'un 30 Haziran'dan sonra görevden ayrılma kararını saygı duyarak kabul etmemiz gerekiyor. Tüm yöneticiler adına burada çıkardığı harika iş için ona teşekkür ederim." yorumunu yaptı.

Bir dönem Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 45 yaşındaki Hırvat teknik direktör, Udinese, Hajduk Split ve Hellas Verona'da görev aldıktan sonra bu sezon Olimpik Marsilya'nın başına geçmişti.

Son hafta maçlarının oynanacağı Ligue 1'de 73 puan toplayan Olimpik Marsilya, üçüncü olmayı garantilemişti.

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