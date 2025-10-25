Igor Kokoskov: Maçın sonunda ağzımızda acı bir tat var

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, sarı-lacivertli takımın gösterdiği fiziksel oyuna karşılık veremeyerek kaybettiklerini söyledi.

Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Oldukça uzun bir gece oldu. 40 dakika sürecek bir basın toplantısını da beklemiyordum. Basketbol dışında hepimizin de bir hayatının olduğunu unutmamak lazım. Sabrınız için, gecenin ilerleyen saatlerinde bizle beraber olduğunuz için de teşekkür ederim. Bir basketbol maçının 40 dakika sürdüğünü unutmuyor olmamız lazım. 30 dakikasında iyi oynuyor olmak yeterli olmuyor. Rakibimiz sert bir mücadele ortaya koydu. Biz ise daha çok bacakların gitmediği, yorgunluğun kendini gösterdiği ve sahaya yansıtmak istediklerimizi yansıtamadığımız bölümlerin olduğu bir maç yaşadık. Maçın sonunda ağzımızda acı bir tat var."

İlk yarıda başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Kokoskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanabileceğimiz bir maçtı. Son derece deneyimli bir oyuncu olan Melli, iyi bir performans ortaya koydu. Küçük detayların büyük fark oluşturduğu bir maç oldu. Serbest atışlardaki yüzdemiz başımızı hayli ağrıttı. Fenerbahçe ciddi bir fiziksel agresiflik ortaya koydu. Bazen sarılmalara, tutmalara varıncaya kadar agresiflikleri oldu. Tabii ki basketbol temasın olduğu bir spor. Hakemlerin de bazı pozisyonlarda müsaade ettiği sertliğe biz yanıt veremedik. Kenardan yeterli katkıyı alamadık. Burası Anadolu Efes. 30 dakika da 30 saniye de oynayacak olsanız her zaman en iyi oyununuzu oynamaya hazır olmanız gerekiyor."

Sakatlıkların sporun bir parçası olduğunu vurgulayan 53 yaşındaki başantrenör, "Durumun böyle olması bize diğer takımların üzüleceği, ah vah diyeceği bir durum doğurmuyor. Bugün olumlu olan bir şey de Poirier'in salonda olmasıydı. Henüz oynayacak durumda değil, giderek toparlıyor. Smits, uzun forvet olarak hazırladığımız bir oyuncuyken pivot pozisyonda oynama durumunda kaldığını görüyoruz. Kazanmanın bir şekilde yolunu buluyor olmamız lazım. Dessert daha çaylak bir oyuncu. Bizim proje olarak değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Bir an evvel toparlanıp bir sonraki maça odaklanıyor olmamız lazım. 5 numarada yaşadığımız sıkıntının bu sonucu doğurduğu da doğrudur." ifadelerini kullandı.

Kokoskov, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir sayı ile kazanmış olsaydım belki de beni dahi ilan edecektiniz. Mağlup olunca ahmakça alınmış bir karar pozisyonunda olabiliyorum. Bu benim kararımdı. Kısaldığımızda Dozier'i 4 numara oynattım. Saras'tan Melli kararı geldi. Bu bir satranç. Kazanırken iyi, kaybederken kötü oluyorsunuz. Ben kararımın arkasındayım ve bütün oyuncularımı seviyorum."