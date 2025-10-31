Iğdır nerede? Iğdır hangi bölgede, komşu illeri neler?

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bölge Türklerin eline geçmiş ve Selçuklular döneminde yeniden imar edilmiştir. Ardından İlhanlılar, Karakoyunlular ve Akkoyunlular egemenliği görülmüş; 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde Iğdır, Beyazıt Sancağı’na bağlı bir yerleşim olarak yönetilmiş ve Aras Ovası’nda tarım faaliyetleriyle öne çıkmıştır.

Dünya Savaşı sırasında bölge, Rus işgali altında kalmış; savaş sonrası kısa süreli karışıklıklar yaşanmıştır. 1920 yılında yapılan düzenlemelerle Iğdır, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine dâhil edilmiştir. Cumhuriyet döneminde gelişen tarım, sınır ticareti ve ulaşım faaliyetleriyle şehir hızla büyümüştür. Günümüzde Iğdır, taşıdığı çok kültürlü mirası, Kafkasya’ya açılan konumu ve verimli topraklarıyla Doğu Anadolu’nun en dikkat çekici şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

IĞDIR NEREDE?

Iğdır, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve ülkenin en doğusunda, Ağrı Dağı’nın eteklerinde konumlanır. Doğusunda Ermenistan, güneyinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan), batısında Ağrı, kuzeyinde ise Kars illeri bulunur. Bu özel konumu sayesinde Iğdır, Türkiye’nin hem Kafkasya’ya açılan kapısı hem de stratejik bir sınır şehridir. Aras Nehri’nin suladığı Iğdır Ovası, bölgenin en verimli tarım alanlarından biridir. İklim olarak Doğu Anadolu’nun genel sert yapısından farklıdır; ova kısmında karasal iklim ile ılıman iklim özellikleri birlikte görülür. Bu sayede şehir, Doğu Anadolu’nun “ılık yüzü” olarak bilinir.

Iğdır mutfağı, Doğu Anadolu ve Kafkasya kültürlerinin birleşiminden oluşan zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Yöresel yemekler genellikle et, tahıl ve süt ürünlerine dayanır. En bilinen lezzetlerinden biri Iğdır bozbaş yemeğidir; nohut, kuzu eti ve sebzelerle hazırlanan bu yemek özel günlerin vazgeçilmezidir. Taş köfte, keledoş, hengel (mantı türü) ve ayran aşı çorbası da sofralarda sıkça yer alır. Ayrıca bölgede yetişen meyvelerle yapılan kayısı hoşafı ve dut pekmezi hem tatlı hem enerji kaynağı olarak tüketilir. Karakılçık buğdayından yapılan lavaş ekmeği, bölgenin geleneksel fırın kültürünü yansıtır. Iğdır mutfağı, hem Anadolu’nun geleneksel tatlarını hem de Azeri ve Ermeni mutfaklarından izler taşıyan özgün bir yapıya sahiptir. IĞDIR HANGİ BÖLGEDE? Iğdır, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin en doğusunda, Ağrı Dağı’nın kuzeydoğu eteklerinde konumlanır. Doğu Anadolu Bölgesi, yüksek dağları, geniş platoları ve sert karasal iklimiyle tanınır; ancak Iğdır bu genel özelliklerden ayrılarak daha ılıman bir yapıya sahiptir. Bu fark, Iğdır Ovası’nın alçak rakımı ve Aras Nehri’nin sağladığı iklimsel yumuşama sayesinde ortaya çıkar. Şehir, Türkiye’nin deniz seviyesine en yakın Doğu Anadolu yerleşimlerinden biridir ve bu nedenle bölgenin “ılıman kapısı” olarak bilinir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin genel karakterinde uzun ve sert kışlar, kısa yaz mevsimleri ve yüksek rakımlı dağlar hâkimdir. Ancak Iğdır'da bu durum farklıdır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise diğer illere göre daha ılıman geçer. Bu iklim yapısı, tarımsal üretim açısından şehre büyük avantaj sağlar. Pamuk, kayısı, şeker pancarı, sebze ve meyve üretimi oldukça yaygındır. Aras Nehri Havzası, hem su kaynakları hem tarım potansiyeli açısından bölgenin en bereketli alanlarından biridir. Kültürel olarak Doğu Anadolu'nun köklü yapısını taşımakla birlikte, Iğdır aynı zamanda Kafkasya kültürünün etkilerini de bünyesinde barındırır. Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçıvan'a komşu olması, şehrin dil, mutfak ve geleneklerinde çok kültürlü bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Bu özellikleriyle Iğdır, Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafi çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini en belirgin biçimde yansıtan şehirlerden biridir.

IĞDIR KOMŞU İLLERİ Iğdır, çevresinde dört farklı il ile iki farklı ülke bulunur. Doğusunda Ermenistan, güneyinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan), batısında Ağrı, kuzeyinde ise Kars yer alır. Bu özel coğrafi konumu sayesinde Iğdır, Türkiye’nin hem doğuya açılan sınır kapısı hem de Kafkasya ile Orta Asya arasındaki geçiş noktasında stratejik bir şehir haline gelmiştir. Aras Nehri, bu sınır hattının önemli bir kısmını oluşturur ve hem doğal sınır hem de bölgenin yaşam kaynağı olarak büyük önem taşır. Kuzeyinde bulunan Kars, Iğdır ile kültürel ve ekonomik açıdan güçlü bağlara sahiptir. İki şehir arasında hayvancılık, tahıl üretimi ve el sanatları gibi alanlarda benzer ekonomik faaliyetler yürütülür. Ayrıca Kars’tan Iğdır’a uzanan yollar, hem ticari hem turistik açıdan canlı bir güzergâh oluşturur. Batısında yer alan Ağrı, Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile iki şehir arasında doğal bir sınır meydana getirir. Bu bölge, zengin yaylaları, hayvancılık faaliyetleri ve soğuk iklimiyle Iğdır’ın daha ılıman yapısına tezat oluşturur. Bu fark, bölgenin tarımsal ürün çeşitliliğini artıran önemli bir unsurdur.

Güneyinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile komşu olan Iğdır, Türkiye’nin Azerbaycan ile doğrudan kara bağlantısına sahip tek ilidir. Dilucu Sınır Kapısı, bu bağlantının en önemli ticaret ve ulaşım noktasıdır. Nahçıvan ile olan bu sınır, iki bölge arasında hem ekonomik hem kültürel etkileşimi güçlendirmiştir. Doğusunda yer alan Ermenistan, Aras Nehri boyunca uzanan doğal bir sınırla Iğdır’dan ayrılır. Her ne kadar sınır kapıları uzun süredir kapalı olsa da, coğrafi yakınlık bölgenin tarihsel ve kültürel geçmişinde önemli bir yer tutar. Bu konumuyla Iğdır, yalnızca Türkiye içinde değil, Kafkasya bölgesinde de stratejik bir öneme sahiptir. Kuzeyinde dağlar, güneyinde bereketli ovalar, doğusunda sınır komşuları ve batısında yüksek platolarla çevrili şehir, hem doğu-batı hem kuzey-güney yönünde geçişlerin kesiştiği bir noktada bulunur. Bu durum, Iğdır’ı hem ekonomik hem kültürel olarak çok yönlü bir şehir haline getirmiştir.