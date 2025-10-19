Iğdır FK: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK ile Boluspor, 1-1 berabere kaldı. 54. dakikada Ryan Mendes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen 89'da Gianni Bruno'nun penaltıdan attığı golle beraberliği kurtaran Iğdır FK, puanını 18'e çıkardı. Boluspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 9'da Dean Lico atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 89. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.
Iğdır FK'nın oyuncularından Ryan Mendes, 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 18'e, Boluspor ise 13'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Boluspor, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak.