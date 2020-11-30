Iğdır AFAD Müdürü Bülent Zeğem 27 yıl önce Karabağ için adadığı kurbanı kesti

Zeğem, gençliğinde, Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları olan Karabağ'ı işgal etmesinin ardından toprakların geri alınması halinde kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağına dair adak adadı.
Yaklaşık 27 yıl sonra Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucu Karabağ'ın işgalden kurtulması üzerine, büyük sevinç yaşayan Zeğem, adadığı kurbanı kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Bülent Zeğem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ'ın işgal edildiği yıllarda gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yıllardır Karabağ'ın özgürlüğü hayaliyle yaşadığını söyledi.
Karabağ'ın kurtuluşu için 1993 yılından beri dua ettiğini dile getiren Zeğem, "İşgal yıllarında elimizden bir şey gelmediği için çok üzüldük. Bugüne kadar Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını bekledik. Azerbaycan ve Türkiye çok güçlü bir irade ortaya koydu ve Karabağ işgalden kurtuldu. Bu, tüm Türk dünyasının özemle beklediği sonuçtu." dedi.
Yaklaşık 27 yıldır beklediği müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamasıyla aldığını anlatan Zeğem, "Nihayet bu dileğimize kavuştuk. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için hep bir şey yapmak istiyordum ama elimden bir şey gelmiyordu, sadece Allah'a dua ediyorduk. Karabağ işgalden kurtulsun ve milletimize bağışlansın diye dua ediyorduk. Çok şükür bu gerçekleşti, biz de Allah'a olan şükran duygularımızı bildirmek ve Karabağ'da mücadele veren askerlerin sağlığı için yıllar önce ahdettiğimiz adağı kestik." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!