Iğdır AFAD Müdürü Bülent Zeğem 27 yıl önce Karabağ için adadığı kurbanı kesti

AA

Zeğem, gençliğinde, Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları olan Karabağ'ı işgal etmesinin ardından toprakların geri alınması halinde kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağına dair adak adadı.

Yaklaşık 27 yıl sonra Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucu Karabağ'ın işgalden kurtulması üzerine, büyük sevinç yaşayan Zeğem, adadığı kurbanı kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Bülent Zeğem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ'ın işgal edildiği yıllarda gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yıllardır Karabağ'ın özgürlüğü hayaliyle yaşadığını söyledi.

Karabağ'ın kurtuluşu için 1993 yılından beri dua ettiğini dile getiren Zeğem, "İşgal yıllarında elimizden bir şey gelmediği için çok üzüldük. Bugüne kadar Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını bekledik. Azerbaycan ve Türkiye çok güçlü bir irade ortaya koydu ve Karabağ işgalden kurtuldu. Bu, tüm Türk dünyasının özemle beklediği sonuçtu." dedi.

Yaklaşık 27 yıldır beklediği müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamasıyla aldığını anlatan Zeğem, "Nihayet bu dileğimize kavuştuk. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için hep bir şey yapmak istiyordum ama elimden bir şey gelmiyordu, sadece Allah'a dua ediyorduk. Karabağ işgalden kurtulsun ve milletimize bağışlansın diye dua ediyorduk. Çok şükür bu gerçekleşti, biz de Allah'a olan şükran duygularımızı bildirmek ve Karabağ'da mücadele veren askerlerin sağlığı için yıllar önce ahdettiğimiz adağı kestik." diye konuştu.