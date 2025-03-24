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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 24. gününe özel iftar menüsü!

        İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 24. gününe özel iftar menüsü

        Ramazan ayında birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofralarını hazırlamaktan daha zor olan bir şey varsa, o da ne pişireceğine karar verememektir. İşte işinizi kolaylaştıracak, çorbasından tatlısına Ramazan'ın 24. gününe özel iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:30
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        Ramazan'ın 24. gününe özel iftar menüsü
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        Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 24. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

        TOYGA ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı yoğurt

        1 yumurta

        2 yemek kaşığı un

        1,5 litre et suyu veya tavuk suyu

        1/2 su bardağı buğday (dövme)

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 çay kaşığı nane

        Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        1. İlk olarak buğdayı bir gece önceden suda bekletin.

        2. Bir tencereye et suyu veya tavuk suyu ekleyip kaynatın.

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        3. Yoğurdu, yumurtayı ve unu bir kaba alıp çırpın.

        4. Kaynamakta olan et suyu ile yoğurtlu karışımı yavaşça karıştırarak ekleyin.

        5. Karışımı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğdayı da ekleyin.

        6. Çorba kaynadıktan sonra tuz ve karabiberle tatlandırın.

        7. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, nane ekleyip karıştırın ve bu karışımı çorbanın üzerine dökün.

        8. Çorbanız hazır, sıcak olarak servis edin.

        ETLİ GÜVEÇ

        Malzemeler:

        500 gram kuzu veya dana eti (küp doğranmış)

        2 adet soğan (doğranmış)

        3 diş sarımsak (ezilmiş)

        2 adet domates (doğranmış)

        2 adet yeşil biber (doğranmış)

        3 adet patates (doğranmış)

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 su bardağı et suyu

        1 tatlı kaşığı kekik

        Tuz ve karabiber

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        Yapılışı:

        1. İlk olarak tereyağını bir tencerede eritin ve etleri ekleyip, etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

        2. Daha sonra soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

        3. Sarımsakları, biberleri, domatesleri ve patatesleri ekleyin.

        4. Kekik, tuz ve karabiberi de ilave edin.

        5. Et suyunu ekleyin ve karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.

        6. Kısık ateşte yaklaşık 1-1.5 saat pişirin, etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

        7. Etli güveciniz hazır! Sıcak servis edin.

        MANTARLI PİLAV

        Malzemeler:

        1 su bardağı pirinç

        1 su bardağı mantar (doğranmış)

        1 adet soğan (doğranmış)

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1,5 su bardağı su

        Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        1. Pirinci bir kaseye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyip 20-30 dakika bekletin. Ardından suyu süzün.

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        2. Tereyağını bir tavada eritin, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

        3. Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

        4. Pirinci ekleyin, karıştırın ve 1-2 dakika kavurun.

        5. Suyu ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

        6. Karışımı kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.

        7. Pilav hazır! Dinlendirip sıcak servis edin.

        PEYNİR HELVASI

        Malzemeler:

        200 gram lor peyniri veya tuzsuz beyaz peynir

        1 su bardağı irmik

        2 su bardağı süt

        1/2 su bardağı toz şeker

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1/2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak tereyağını geniş bir tavada eritin.

        2. Daha sonra irmikleri ekleyin ve karıştırarak kavurmaya başlayın.

        3. İrmikler hafifçe kahverengileşene kadar kavurun.

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        4. Sütü, şekeri ve peyniri ekleyin, karıştırarak pişirmeye devam edin.

        5. Karışım koyulaşmaya başlayınca cevizi ekleyip karıştırın.

        6. Son olarak peynir helvası kıvam alıp iyice karıştığında ocaktan alın.

        7. Helvayı sıcak olarak servis edin.

        Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak: istockphoto

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