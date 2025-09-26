İfadenin sızdırılmasında ilk duruşma

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen polis memuru 2 sanığın "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık polis N.Ç, tutuksuz sanık polis memuru Z.B, müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları katıldı.

Esra Tokyaz, kimlik tespiti sırasında açık adresini belirtmek istemediğini söyleyerek gizlilik kararı alınmasını talep etti. Duruşmada savunma yapan sanık N.Ç, zanlı Cemil Koç ile 2016-2017 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde beraber çalıştıklarını, olaydan sonraki cuma akşamı kendisini arayarak "Çalışıyor musun?" diye sorduğunu, cevap verdikten sonra telefonu kapattığını söyledi.

Koç'un sonraki gün tekrar kendisini aradığını, kendisine "İstanbul'a gelip gelmeyeceğini" sorduğunu aktaran sanık, "Ben de 'hayır' dedim. Beni yarım saat sonra yine aradı. İzin istemem için ısrar etti. Ben de şüphelendim. Bir olaya karıştığını düşündüm. Çalıştığım sırada bana bir dosyaya bakmamı istedi. Havaya ateş açma suçuna karışmıştı, ben de bilgi vermedim. Bakmıyorum diye sitem etti ve telefonu kapattı. Cemil bu olayda beni kullanmaya çalıştı." diye konuştu.

"CEMİL'İ ARAYIP, BİLGİ VERMEDİM"

N.Ç, pazartesi günü akşam işe gittiğinde olayı haberlerden öğrendiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haberlerde gördükten sonra Cemil'i arayıp, olayla ilgili bir şey sormadım. Ayşe Tokyaz'la ilgili bana 5 ay önce nişanlandığını söyledi ama herhangi bir detay vermedi. Bana 'İstanbul'da ortak çalıştığımız biri var mı?' diye sordu. Ben de yok dedim. Beni arayınca ya beni İstanbul'a çağırıyor ya da tanıdık polis soruyordu. Ben de kendim iş yerinde olmayınca, iş yerinde olan Z.B'ye Cemil'in kimlik numarasını verdim ve sorgulattım. Z.B. bana karıştığı olayın özetini gösteren kağıdın fotoğrafını gönderdi. Bu dosyadan firariydi. Cemil'i arayıp, bilgi vermedim. Cemil beni tekrar aradı. İş yerine ne zaman gidip, gitmeyeceğimi sordu. Benim POLNET ya da başka sistemde Esra Tokyaz'ın ifadesini görebileceğim bir ekran yoktur. İfadeyi okumadım, sadece şikayetçi olduğunu gördüm. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuksuz sanık Z.B. ise hafta sonu olduğu için birimde sadece kendisinin olduğunu, şubeden çıkmak üzereyken sanık N.Ç'nin kendisini arayarak, POLNET üzerinden sorgu yapmasını istediğini ifade etti.