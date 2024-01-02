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        Haberler Gündem İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!

        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!

        Beşiktaş'ta, İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolcular, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:42
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        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
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        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, saat 16.45 sıralarında, Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde kaza meydana geldi.

        İddiaya göre; DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

        Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araca çarptı. Daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi.

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        Kazada, yaralanan otobüsteki yolcular, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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