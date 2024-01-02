Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdular! Giovanni van Bronckhorst
Beşiktaş'ta Bruno Genesio'nun ayrılığının ardından Giovanni van Bronckhorst sesleri yükselmeye başladı
Hollanda basınından Voetbal International'de yer alan habere göre, Feyenoord ve Rangers'ın eski hocası olan Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeni hocası olabileceği bildirildi.
Habere göre; Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'dan eski yardımcısı olan şu anda NAC Breda'nın başında bulunan Jean-Paul van Gastel ile Türkiye'ye gelmek istiyor ve Hollanda ekibinden izin bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Jean-Paul van Gastel için bonservis ödemeye hazır; fakat NAC Breda, teknik direktörünü bırakmak istemiyor.
NAC Breda'nın izin vermesi halinde iki ismin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atabileceği bildirildi.