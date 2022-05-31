"Tatile gidemiyorum, tatildeymiş gibi giyineyim!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İdris Nebi Taşkan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir restoranda görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Taşkan, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"TATİL YAPAMAYACAĞIM"

Ünlü oyuncu, "Bu yaz dizi çekimlerim olacağı için tatil yapamayacağım. Ben de tatile gidemiyorum, bari tatildeymiş gibi giyineyim." diyerek, gülümsedi.