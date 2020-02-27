27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib nerede? sorusu Türkiye gündemine sık sık gelen kent ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar tarafından soruluyor. TSK'nın İdlib'te yürüttüğü operasyon nedeniyle, haberlerde ve resmi açıklamalarda İdlib'deki son durum sık sık yer alıyor. İşte İdlib ile ilgili detaylar...
İDLİB NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?
Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehri, İdlib adlı yönetim bölgesinin merkezi konumundadır. Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep'e 60 kilometr uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay ilinin de toprak komşusudur.
Oldukça eski bir yerleşim yeri olan İdlib şehrinde ve şehrin yakın çevresinde pek çok eski şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bir zamanlarda bölgenin en önemli merkezlerinden olan Ebla antik kenti, eski şehirlere örnektir.
İdlib şehrinin ekonomisi tarıma dayanmaktadır ve şehir Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle şehirde üretilen zeytin, Suriye'nin zeytin ihtiyacının bir bölümünü karşılamaktadır. Aynı zamanda İdlib şehri; zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Şehirde üretilen diğer ürünler arasında badem, susam, incir, üzüm ve domates yer almaktadır.
Suriye'deki iç savaştan etkilenen bölgeler arasında yer alan İdlib hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çatışmasızlık bölgesinin sınırları konusunda, içerde ve dışarda, görev paylaşımı yapıldı. TSK İdlib sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak." ifadelerini kullanmıştı.
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