İdil Bilgen, Ukrayna Moda Haftası'nda 2016 Eurovision birincisi Jamala ile bir araya geldi - Magazin haberleri

İdil Bilgen, Ukrayna Moda Haftası'nda 2016 Eurovision birincisi Jamala ile bir araya geldi - Magazin haberleri

İdil Bilgen, 11 Eylül 2024'te düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazandı.

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İdil Bilgen, etkinlik kapsamında ünlü Ukraynalı şarkıcı Jamala ile de bir araya geldi. REKLAM

2016 Eurovision Şarkı Yarışması’nda '1944' adlı şarkısıyla birincilik kazanan Jamala ile kısa bir sohbet eden Bilgen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Jamala ile buluşmasına dair duygularını da dile getiren İdil Bilgen, paylaşımında; "Çok nazik ve inanılmaz yetenekli 2016 Eurovision kazananı Jamala ile tanıştım ve sohbet ettim" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram