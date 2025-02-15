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        Haberler Magazin İdil Bilgen, Ukrayna Moda Haftası'nda 2016 Eurovision birincisi Jamala ile bir araya geldi - Magazin haberleri

        İdil Bilgen, Ukrayna Moda Haftası'nda 2016 Eurovision birincisi Jamala ile bir araya geldi

        İdil Bilgen, Ukrayna Moda Haftası'nda 2016 Eurovision birincisi Jamala ile bir araya gelip sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:12
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        Ukrayna Moda Haftası'na katıldı
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        İdil Bilgen, 11 Eylül 2024'te düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazandı.

        Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, bir süredir Ukrayna'da bulunuyordu. Bilgen, Ukrayna Moda Haftası'na katıldı ve bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        İdil Bilgen, etkinlik kapsamında ünlü Ukraynalı şarkıcı Jamala ile de bir araya geldi.

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        2016 Eurovision Şarkı Yarışması’nda '1944' adlı şarkısıyla birincilik kazanan Jamala ile kısa bir sohbet eden Bilgen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Jamala ile buluşmasına dair duygularını da dile getiren İdil Bilgen, paylaşımında; "Çok nazik ve inanılmaz yetenekli 2016 Eurovision kazananı Jamala ile tanıştım ve sohbet ettim" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İdil Bilgen
        #Ukrayna Moda Haftası
        #Jamala

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