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        Haberler Magazin İdil Bilgen: Geri sayım başladı - Magazin haberleri

        İdil Bilgen: Geri sayım başladı

        Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, heyecanını paylaştı

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        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:16
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        Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

        İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan yarışma için ilk fotoğraf çekiminde poz verdi.

        İdil Bilgen; "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" dedi.

        Kraliçe olmadan tayin olmuş
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