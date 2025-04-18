İdil Bilgen: Geri sayım başladı
Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, heyecanını paylaştı
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.
İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan yarışma için ilk fotoğraf çekiminde poz verdi.
İdil Bilgen; "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" dedi.