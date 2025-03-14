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        Haberler Dünya İddia: ABD'den yeni Gazze planı | Dış Haberler

        İddia: ABD, Gazzelileri Doğu Afrika ülkelerine göndermek istiyor

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ve Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesini öngören plan, Arap ülkelerince reddedilmişti. Arap ülkelerinden beklediği cevabı bulamayan ABD'nin Doğu Afrika ülkelerine yöneldiği iddia edildi. Plana göre, Filistinlilerin Somali ve Somaliland gibi Doğu Afrika ülkelerine göç ettirilmesi öngörülüyor. Somali'den basına yansıyan iddialara ilişkin açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 18:58 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:05
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        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
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        İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ve Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesini öngören planla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

        Associated Press'in (AP) iddiasına göre, Mısır ve Ürdün başta olmak üzere Arap ülkelerince reddedilen plan, bu kez de Doğu Afrika ülkeleri üzerinden denenmek isteniyor.

        Tel Aviv ve Washington yönetimleri, Sudan, Somall ve Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazzelilerin sürgün edilmesi planı için görüşmeler gerçekleştirdi.

        Somali Dışişleri Bakanlığı, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir topluluğun Somali'ye göç ettirilmesi planını reddettiklerini belirtti.

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        SOMALİLAND İDDİALARI

        Somali'nin bağımsızlığını tanımadığı Somaliland ile ilgili daha önce de iddialar ortaya atılmıştı.

        İsrail'in Afrika Boynuzu üzerinden Aden Körfezi'ni Husilere karşı koruma planı çerçevesinde Somaliland ile görüştüğü ve bir askeri üs edinmek istediği iddia edilmişti.

        İsrail'in Somaliland üzerinden Husilere karşı saldırılar yapacağı da iddialar içerisinde yer almıştı.

        6 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Somaliland'in, uluslararası planda bir tanınırlığı bulunmadığı için Birleşmiş Milletler nezdinde bir geçerliliği bulunmuyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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