MASTERCHEF İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İnce ince doğranan soğanlar tavadaki sıvı yağa eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara kıyma eklenir ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.

Daha sonra salça eklenir, 3 dakika daha kavrulur ve kuru olmaması için biraz su eklenir.

Baharatlar, tuz, ceviz, ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır ve iç harç soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile ıslatılır, suyunu çekince irmik, salça, baharatlar ve tuz eklenip 15 dakika boyunca azar azar su ile iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir ve 5 dakika daha yoğurulur.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak harcın içi ince bir şekilde açılır.

İç eklenir ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır.

Şekil alan içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.