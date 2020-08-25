İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınav başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 kaymakam adayının alınacağını açıklamıştı. ÖSYM'de sınav başvuru tarihlerini belirledi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Ankara’da 18 Ekim tarihinde yapılacak Kaymakam adayı sınavı için başvurular, 2-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2020

Adaylar başvurularını, 02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020'dir.