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İçişleri Bakanlığı 'azami' nakliye fiyatlarını belirledi

Fahiş fiyat sebebiyle İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi. Evden eve taşımada şehir içi azami fiyat 6 bin lira olarak belirlenirken, ilçeler arası taşıma azami 9 bin lira.

Giriş: 18.02.2023 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri Bakanlığı 'azami' nakliye fiyatlarını belirledi
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı afetzedelerin taşınmasında fahiş fiyatı engellemek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini belirledi. Nakliye firmaları piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Bakanlık afet bölgelerinden taşınmak isteyen afetzedeler için harekete geçti.

Bakanlık oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu valiliklere “Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri” konulu genelge gönderdi. Genelge ile afet bölgelerinden ev taşıma ücretlerinin nasıl hesaplanacağı belirlendi.

Buna göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında;
şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL, İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL’ye gerçekleştiriliyor.

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Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli, 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti ekleniyor.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10’uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1.000 TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor.

Bu kapsamda ; yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, valiliklere 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için bu belirtilen tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında belirlenerek kamuoyuna duyurulması istendi.

Fotoğraf: AA

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