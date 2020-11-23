Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış olduğu görülmektedir.
Salgının seyrinde görülen bu artış nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına başlanmıştır.
Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır.
Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Koronavirüs salgınıyla mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürüdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir.
Bugüne kadar yaptığımız fedakârlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız.
Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz.
Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."
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