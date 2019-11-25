'İçindeki Mucize’yi keşfetme zamanı



Kendisindeki değişimi fark edip kuantuma yönelen Anıl Şehirlioğlu ilk kitabı “İçindeki Mucize” ile hayatındaki olumsuzlukları değiştirmek isteyen insanlara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Kendisine uyguladığı kuantum düşünce çalışmalarıyla 1.5 yılda 30 kilo verdiğini belirten Şehirlioğlu, 'Kuantum düşünce tekniği'nin, düşüncelerimizle inançlarımızla ve bakış açılarımızla, şimdiki olasılıklarımızı nasıl etkilediğimizi gösteren ve bunları temizleme ve dönüştürme imkanı sunan bir bilinçaltı dönüştürme tekniği olduğunu belirtip ekliyor:

"Kitapta düşüncelerimizin ve duygularımızın bilinçaltı kayıtlarımızın hayatımızı nasıl etkilediği, hangi sorunlara yol açtığı ve bunları değiştirdiğimizde hayatımızın nasıl isteğimiz yönde değişebileceğimizi anlattım.

Bizi en çok sabote eden en temel negatif bilinçaltı duygularımızı çok detaylı örneklerle açıkladım. Birçok soruya cevap verdim. ‘İstiyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor’ diyenlere yol gösterdim. Zayıflamak da dahil olmak üzere evliliğimizi daha mutlu hale getirmek, yeteneklerimizi kullanarak işimizi nasıl yükseltebiliriz? Hepsinin cevaplarını yazdım.”