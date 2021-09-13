Merakla beklenen 'İçimizden Biri' ekran yolculuğuna başladı

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Süreç Film imzalı merakla beklenen dizi 'İçimizden Biri' dün akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümde Havva ile Adam’ın ailelerine göre imkansız aşkı ve ikilinin kavuşma uğruna verdiği mücadele seyircilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki İrlandalı bir papazın oğlu Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Türk bir hacının kızı Havva’ya evlenme teklif eder.

Ailelerinin bu birlikteliği engellemek istediğini gördüklerinde ise izin almadan emrivaki bir evlilik gerçekleştirirler. Hatta aşkı uğruna Adam dinini değiştirip, Müslüman olmayı bile göze almıştır. İkilinin kavuşma mücadelesi ve bu süreçte ailelerinin tepki ve davranışları ile eğlence dolu anların yaşandığı birinci bölüm izleyiciyi kahkahaya boğdu.

SOSYAL MEDYADA 'İÇİMİZDEN BİRİ' RÜZGARI

'İçimizden Biri' dün akşam ekranlara gelen ilk bölümü sosyal medyada çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı. #İçimizdenBiri etiketi 2 saat 40 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde kaldı. İzleyiciler dizinin ilk bölümüne övgü dolu yorumlar yaptı.

ALADAĞ VE WILLSON AİLESİNİN OLAYLI KARŞILAŞMASI

Adam ile Havva'nın iki yıl boyunca yaşadığı gizli aşk, Adam'ın evlilik teklifinden sona açığa çıktı. Adam, kendi ailesine tüm cesaretini toplayıp ilişkisini açıkladı ancak Willson ailesinin bu ilişkiye onayı yoktu. Diğer tarafta Adam'ın ikna etmesi sonucu Havva da kendi ailesine Adam'a aşık olduğunu söyledi. Bu itiraf Aladağ konağında büyük yankı uyandırdı.

Hacı Hünkar, Adam'ın peşine düştü. Hacı Hünkar'ın tehditlerine ve zorlu işkencelerine maruz kalan Adam canını zor kurtardı ancak tüm bu zorluklar onu aşkından vazgeçirmedi. Evden kaçmayı başaran Havva ise Willson ailesinin kapısını çalarken, uğradığı işkence yüzünden tanınmayacak hale gelen Adam da Aladağ konağına geldi. İki ailede de ortalık karıştı. Adam'ı gören Adile Hanım bayıldı. Havva'nın ziyareti ve anlattıkları sonucu Eva da hastaneye kaldırıldı. İki aile hastanede karşılaşınca olay çıktı.

İki aile karşı karşıya;

ADAM ARTIK 'İÇİMİZDEN BİRİ'

Yaşanan kargaşa sırasında hastaneden kaçmayı başaran Havva ve Adam için artık kavuşmanın tek bir yolu vardı, evlenmek! Adam, Havva'ya kavuşabilmek için büyük bir karar alarak Müslüman oldu. Ardından iki aşık ailelerinden gizli şekilde imam nikahıyla evlendi. Finalde ise bu büyük haberi ailelerine verdiler. Karakolda toplanan Aladağlar ve Willsonlar, Adam ve Havva'nın evlilik haberiyle şoke oldu. Adam'ın papaz babası, oğlunun Müslüman olduğunu öğrenince fenalaştı. Ailelerin tepkisi çok sert oldu ancak asıl bomba haberi Havva henüz vermemişti. Havva, Adam'dan hamile olduğunu açıkladı.

İşte herkesi şoke eden o anlar;

İKİNCİ BÖLÜMDEN İLK TANITIM İZLEYİCİYLE BULUŞTU!

Dizinin ilk bölümünün hemen arkasından yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Adam ve Havva'nın düğününü yapmayı kabul eden Hünkar'ın söylediği istekler herkesi şaşırtıyor. Adam'ın sünnet olmasını ve ismini değiştirmesini isteyen Hünkar harekete geçerken Adam'ın başına gelecekler heyecanla bekleniyor. Willson ailesinin de istekleri iki aileyi yeniden karşı karşıya getirirken Adam'ın sünnet düğünü büyük bir merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği 'İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'İçimizden Biri'nin 2. Bölüm Tanıtımı;

'İçimizden Biri' yeni bölümüyle 19 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!