01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçimdeki Canavar filmi oyuncuları kimler? İçimdeki Canavar filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Macera dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, İçimdeki Canavar filmine dair detaylar...
İÇİMDEKİ CANAVAR FİLMİ KONUSU
Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiştir ve sevgilisi tarafından da evden kovulmuştur. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul’e bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir.
Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir...
İÇİMDEKİ CANAVAR FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Nacho Vigalondo’nun yaptığı, Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “İçimdeki Canavar”, Pazar akşamı Show TV’de!
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