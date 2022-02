Beşiktaş, Adana deplasmanında aldığı 1 puana sevindi diyebiliriz. Özellikle son 30 dakika ev sahibi takım oyunun hakimiydi. Bu üstünlük sonrası çok sayıda pozisyon buldular.



Her iki takımı harika bir oyun sergiledikleri için kutlamalıyız. Maçın son anına kadar, top iki kale arasında gidip geldi. İlk yarı Beşiktaş daha etkindi. 21. dakikada gelen gol Siyah-Beyazlıların moralini yükseltti. Özgüvenin kazanılması ile sahanın her alanında daha etkili oynadılar.



İkinci yarı yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Son bölüm tam anlamıyla Demirspor’un hakimiyeti şeklinde geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, kupada oynanan 120 dakikalık maçın yorgunluğunu hissettiklerini söyledi. İkinci yarı fiziksel düşüşün nedeni olarak kupa maçını gösterdi.



Adana Demirspor, Süper Lig’in iyi takımlarından biri. Güçlü bir kadroya sahipler. Balotelli, Yunus, Vargas ve Gökhan İnler gibi usta isimlere sahipler. Özellikle Balotelli topu ayağına aldığı her an klasını gösterdi. Attığı şık bir gol vardı. VAR’dan döndü.



Aslında karşılaşmaya damga vuran sayılmayan iki gol vardı. Birincisi, Balotelli’nin attığı gol öncesi yapılan faul. İkinci sayılmayan golde ise, Balotelli’nin kaleciyi perdelediği gerekçesiyle ofsayt kararıydı.

Demirsporlular ikinci golün ofsayt olmadığı görüşündeler. Tartışmalı bir karar olduğu gerçek. Örneklerini birçok kez izledik. Hakemin iki kararda da haklı olduğunu söylemeliyiz.



Tüm bunlar bir yana müthiş bir maç izlediğimizi bir kez daha yineleyelim. Sahadaki her oyuncu var güçleri ile oynadı. Düştüler, kalktılar hiç ama hiç yılmadılar. Sürekli golü düşündüler. İyi paslar vardı. Bol pozisyon izledik. İki kaleci de görevlerini en iyi şekilde yaptı. Beşiktaş kalecisi Ersin iki önemli kurtarış yaparak yine takımın aldığı bir puan da büyük pay sahibi oldu.



Rıdvan ile Kerem’in sakatlanarak oyun dışı kalması Önder hocanın planlarını bozdu. Zorunlu değişiklikler yaptı. Genç Emirhan’ı oyuna alması şaşırttı. Daha tecrübeli bir oyuncuyu tercih etmesi gerektiği yönünde eleştiriler yapıldı. Emirhan, fizik olarak bu kadar yüksek mücadele içinde etkisiz kaldı. Bunu da kabul etmek gerekir.



Keyifli bir maç izledik. Haftanın en güzel karşılaşmalarından birisiydi. İki takımın kupa sonrası bu kadar yüksek tempolu bir maç oynaması dikkat çekti.



Demirspor, son bölümde kazanmayı çok istedi. Galibiyeti kaçırdı resmen. Şurası da bir gerçek ki, harika bir kadroya sahipler. Oynayan, oynamayan kaliteli oyuncuları var. Lig’de çok can yakacak bir ekip olduklarını bir kez daha kanıtladılar.