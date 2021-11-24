Şampiyonlar Ligi’nde hüsran yaşayan Beşiktaş, sıfır puanla tarihe geçti. Hollanda’nın güçlü takımı Ajax, genç oyunculardan kurulu bir ekip. Avrupa’nın gözde takımlarından birisi. Hızlı oynuyorlar. Çabukluk ve kuvvet olarak çok öndeler. Şampiyonlar Ligi’nin en iyi takımlarından biri olduklarını oynadıkları güzel oyunla bir kez daha gösterdiler.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, beklentinin aksine doğru bir oyun çıkardı. Topa daha çok sahip oldular. Pozisyonlar buldular. Başa baş bir mücadele gösterdiler. Ghezzal’in penaltı golü ile öne geçmeyi de başardılar. Rakibine pozisyon verseler de oyun taraftarı umutlandırdı. Larin’in karşı karşıya kaldığı bir anda topu kaleciye nişanlaması büyük hataydı. Bu gol gerçekleşse oyunun seyri de değişirdi.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Siyah-Beyazlılar, ikinci yarı çok farklı bir oyunla herkesi şaşırttılar. Siyahla beyaz gibi farklı bir ikinci yarı izledik. Galibiyeti koruma içgüdüsü ile savunmaya yaslanmaları büyük hataydı. Topu rakibe bıraktılar. Ajax, boş alanları iyi değerlendirdi. Zaten, çok hızlı oynayan, pas hatası yapmayan bir takım karşısında, bu kadar geriye yaslanmak oyunun hakimiyetini yitirmelerine neden oldu.
Şunu kabul etmek gerekir ki, Beşiktaş takım ve teknik kadro olarak formsuz. Mental olarak oyuna tam olarak kendilerini veremiyorlar. Bir güven kaybı yaşadıkları ortada. Sergen Yalçın’ın oyuncularını hedefe koyan açıklamalarının yanlış olduğunu bir kez daha gördük. Kaldı ki, geçen yılın şampiyon kadrosuna yapılan takviyeler vardı. Takım olarak iyi oldukları ortada. Buna rağmen oynanan oyun istenileni vermekten çok uzak.
Ortada bir sorun olduğu gerçek. İkinci yarı takımın performansının düşmesi, oyunu bırakmaları, pas yapamayışları, top tutamayışları sorgulanmalı. Yeterli bir kadronun olduğunu düşündüğümüzde 0 puanın nedenleri iyi analiz edilmeli. Teknik kadronun oyuncuları suçlayıcı açıklamaları, takım üzerinde olumsuz bir etki yapmış. Sergen Yalçın gibi tecrübeli bir teknik adamın futbolcularını kötü oynuyorlar diye taraftarın önüne atması çok yanlıştı. Özgüvenini yitiren takımın motivasyona gereksinimi var. Bunu yapacak olan da şüphesiz teknik ekip.
Şampiyonlar Ligi’nde oynamak elbette çok zor. Ancak grupta sonuncu olmak, hatta 0 çekmek affedilir gibi değil. Şampiyonluk hedefi için bundan sonraki maçların kazanılması gerekiyor. Trabzonspor’u yakalamak için arka arkaya en az 3 maçtan 9 puan çıkarmak şart. Güçlü kadronun bunu yapması mümkün. Sergen Yalçın, taraftarın güveni ve kredisini iyi kullanmak zorunda. Geçen yılın iyi pas yapan, kolektif oynayan takımı özleniyor doğal olarak…
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