        İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü, Türkçe sözlerle yayınlanacak

        İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü, Türkçe sözlerle yayınlanacak

        Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" türküsü, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda yayınlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 01:28 Güncelleme: 14.08.2025 - 01:30
        'Megri Megri' türküsü, Türkçe sözlerle yayınlanacak
        Poll Production'dan yapılan açıklamada, sanatçı İbrahim Tatlıses'in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir.' sözlerine de yer verildi."

        AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses’in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" türküsünün bugünden itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacağı bildirildi.

        #İbrahim Tatlıses
        #megri megri
        #haberler
        Habertürk Anasayfa