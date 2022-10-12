"ARADAN 8 YIL GEÇTİ AMA HALA ÇOK HEYECANLIYIZ"

Çıtak ise, "Pandemi girdi araya ama böyle olması daha güzel oldu. Her şey çok güzel ve çok mutluyuz. Aradan 8 yıl geçti ama hala çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses, ardından, "Düğüne herkes geldi. Nikah şahitlerimiz Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu" dedi.