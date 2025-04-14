İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Bir süredir ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündemde olan Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde taksici, mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti.

"HİÇBİR ZAMAN DESTEK OLMADIN"

Daha önce oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak’la gerginlik yaşayan İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı ile ters düşmüştü. Ağabeyinin izinden gidip şarkıcı olan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses’in kendisi için, "Senden bir şey olmaz" dediği iddialarına sert yanıt vermişti. Hüseyin Tatlı, sosyal medya hesabında abisine şu sözlerle seslenmişti: Eğri otur, doğru konuş derler adama. ‘Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma’ demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. ‘Yallah Şoför’ şarkısını okumuştum, ‘Abi story paylaş’ dedim, sen ‘Paylaşmam’ dedin. ‘Biz kardeşiz ne var’ dedim, kâr etmedi. Bitmez anlatacaklarım. Gerçekten destek olmak isteseydin, yapımcın Polat Yağcı’yı arayıp ‘Hüseyin Tatlı’yı bünyemize al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap’ derdin. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar. Anamın oğlu.