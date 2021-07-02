Birbirinden eğlenceli yayınları ile popülerlik elde eden İbrahim Selim oyunculuk ve sunuculuk yapıyor. İbrahim Selim'in özel hayatı merak ediliyor.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim (d. 5 Ekim 1979, Ankara), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyeri mezun olduktan sonra yine Ankara'da TRT kanalında yayınlanan günlük dizilerle başlayan İbrahim Selim, sonrasında İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmıştır. Ekranlara 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde Mustafa karakterini oynayarak geldi.